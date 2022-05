Kā atšķiras būvētās ēkas laiku gaitā?

Vēl viens posms Latvijas vēsturē, kurā tika celts daudz tipveida daudzdzīvokļu ēku, kuru būvniecību regulēja tā laika valdība. Privātmāju būvniecība balstījās uz "ko, kur un kā var dabūt", tāpēc bieži tajās tika izmantoti dažādi būvmateriāli, tādi, kas tika lietoti tuvējos publiskajos objektos.



Te atsevišķi izdalāmi trīs posmi. Laikā no 1941. līdz 1960. gadam dzīvojamo sektoru raksturo pēc Staļina laika tipveida projektiem būvētās ķieģeļu ēkas, ko raksturo samērā laba būvniecības kvalitāte. To izskaidro fakts, ka būvniecības process tika stingri pakļauts tiesībsargājošām iestādēm, būvmateriālu ražošanai bija nepieciešams īpašs sertifikāts un visi darbi tika rūpīgi kontrolēti. Šajā laikā celtās ēkas bija monumentālas, ar biezām ārsienām un iekšsienām, augstiem griestiem un lieliem logiem. Lai arī ārsienas netika papildus siltinātas, pateicoties biezajām ķieģeļu sienām, šajās ēkās bija tiem laikiem salīdzinoši laba siltumizolācija un skaņas izolācija. Mūsdienās, protams, šādas ēkas ir papildus jāsiltina, jo, lai arī tām bija biezas mūra sienas, to siltumvadītspēja bija daudzkārt mazāk efektīva par mūsdienu risinājumiem un siltumizolācijas materiāliem.



Nākamais posms ir no 1961. līdz 1979. gadam, kad dzīvojamo ēku sektorā plaši uzsākta tipveida būvniecība. Tie bija 316. un 318. sērijas projekti (tā dēvētās hruščovkas), 464. sērija, uzsākta arī 467., 103. un 104. sērijas ēku būvniecība, perioda beigās 602. sērija. Kā ārsienu materiāls tika izmantoti silikātķieģeļi, māla ķieģeli un saliekamie betona paneļi. Ēkas veidotas kastveida formās, fasādēs veidoti uz āru izvirzīti balkoni vai uz iekšu ievirzītas lodžijas, kas rada lielus siltuma zudumus. Parasti viena mikrorajona apbūvei izmantoti tikai 2–3 tipveida projekti, kuri savstarpēji atšķīrās ar stāvu skaitu un elementu detalizāciju, kā arī dzīvokļu plānojuma niansēm. Ārsienas netika papildus siltinātas, un arī par ventilāciju netika domāts, kā to dara šodien. Šo ēku siltumnoturība bija vāja, jo padomju laikos kurināmais bija lēts, tas tika "svilināts uz nebēdu" un, ja telpās bija par karstu, vēra vaļā logus. Tieši šajā laikā celto ēku tehniskais stāvoklis attiecībā uz siltumnoturību mūsdienās ir vissliktākais, tādēļ nepieciešama šo ēku renovācija. Šuves starp paneļiem bija nekvalitatīvi aizpildītas ar zemas kvalitātes materiāliem, tās nebija hermētiskas, un laika gaitā to stāvoklis tikai pasliktinājās, radot papildu siltuma zudumus. Šīm ēkām tuvojas beigām ekspluatācijas termiņš, un to sliktais stāvoklis tikai paātrina to degradāciju. Siltināšana var reizē uzlabot šo ēku energoefektivitāti un palīdzēt saglabāt atbilstošu mūra stāvokli ilgāk.



Trešajā posmā no 1980. līdz 1991. gadam PSRS ar būvnormatīvu "Norobežojošo konstrukciju siltumtehnika" tika ieviestas jaunas prasības projektēšanā. Šajā laikā tika uzsākta populārā un visnotaļ kvalitatīvā 119. sērijas ēku būvniecība, kā arī realizēts ne viens vien specprojekts. Kā galvenais būvmateriāls dominēja dzelzsbetona un keramzītbetona lielpaneļi. Attiecībā uz siltumizolāciju izceļama 119. sērija, kur nesošajām konstrukcijām izmantoja trīs kārtu paneļus ar ievērojami labākiem siltumizolācijas rādītājiem nekā citu sēriju daudzdzīvokļu namiem, tomēr, tāpat kā citām tajos laikos celtajām ēkām, šodien tas nav vairs atbilstoši.