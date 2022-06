Kā augstas veiktspējas siltumizolācija var palīdzēt efektīvi nosiltināt ēku!

Siltināšana no telpas iekšpuses visbiežāk ir risinājums renovētās ēkās, nevis jaunbūvēs, un parasti izmanto variantu, kad siltinātas no iekšpuses tiek ārējās sienas, kas saskaras ar āra gaisu. Tomēr arī jumta un grīdas siltināšana noteikti var tikt uzskatīta par siltināšanu no iekšpuses.



Te ir svarīgi, lai pēc iespējas mazāk tiktu zaudēta telpa, tāpēc efektīvāka siltumizolācija ļauj saglabāt vairāk telpas. Tāpat būtisks aspekts ir veidot kopējo konstrukciju tādu, lai tajā neveidotos kondensāts, tāpēc uzstādīšanai no iekšpuses svarīgi nodrošināt kārtīgu tvaika barjeru. Gaisa un tvaika necaurlaidīgāks slānis nodrošinās labāku energoefektivitāti. Ierasti siltināšanai no iekšpuses izmanto kādu karkasu – koka vai metāla konstrukciju, ko aizpilda ar siltumizolāciju, pēc tam uzstāda tvaika barjeru un apdari. Jāpiebilst, ka tirgū pieejami arī citi risinājumi.



"Kingspan" siltināšanai no iekšpuses piedāvā gandrīz uz pusi efektīvāku siltumizolāciju par tirgū tradicionāli zināmajiem materiāliem – vati un putuplastu. Efektivitāti nosaka siltumvadītspēja, lambda (W/mK). Akmens vates un putuplasta gadījumā šī vērtība ir 0,030–0,040 W/mK, bet "Kingspan" gadījumā tā būs 0,021–0,022 W/mK, kur mazāka vērtība nozīmē augstāku efektivitāti. Tā būtu fenolisko putu siltumizolācija un PIR (poliuretāna) siltumizolācija. Ja plānots siltināt esošu sienu vai jumtu un iekšējā gala apdare plānota ar ģipškartonu, tad ļoti ērti var izmantot "Kingspan" siltumizolāciju, kas jau salīmēta kopā ar ģipškartonu. Tas ir panelis, kas ir efektīvs, nodrošina gaisa necaurlaidīgo slāni un tvaika barjeru, un tam nav nepieciešams atsevišķs karkass. To uzstāda pa tiešo pie sienas. Tāpat tam ir pieejami divi varianti. Pirmais ir fenolisko putu siltumizolācija "Kooltherm K17", kas pieejama biezumā no 20 līdz 100 mm, tam klāt vēl pieskaitot 12,5 mm ģipškartona slāni. Otrā būs PIR (poliuretāna) siltumizolācija "Therma TW56 Anselmi", kas ir 30 mm biezumā – plus 9 mm ģipškartons. Šos abus produktus ērti izmantot dzīvokļu, vasarnīcu un vecāku ēku siltināšanai no telpas iekšpuses, ja to nav iespējams izdarīt no ārpuses.