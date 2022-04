Kā notikusi siltināšanas attīstība laiku gaitā?

Vēlme pēc siltāka mājokļa ir teju tikpat sena kā cilvēce, galu galā siltums ir viens no dzīvības pamatnosacījumiem. Vēstures dati liecina, ka jau Senajā Ēģiptē ļaudis, lai uzturētu savus mājokļus vēsus karstajā tuksneša svelmē, tos cēla no bieziem akmeņiem un no iekšpuses aplipināja ar māliem vai dubļu kārtu. Savukārt grieķi bija pirmie, kas atklāja, ka labākai izolācijai noder gaisa spraugu veidošana sienās. Skandināvijā vikingi, lai cīnītos pret bargo salu, koka mājokļu spraugas aizdarīja ar dubļiem. Viduslaikos ēku iekštelpās siltuma noturēšanai pie sienām kāra gobelēnus un nomedīto kažokzvēru ādas. Līdz pat pagājušā gadsimta vidum, kad pasaulē tika sākta mūsdienīgu siltumizolācijas materiālu ražošana, lielākoties tika izmantoti organiski, dabā atrodami materiāli. Piemēram, Latvijā senāk ēkas siltināja ar linu spaļiem, kaņepēm, kūdru, aitu vilnu, sūnām. Starp citu, šie senie materiāli tiek izmantoti arī mūsdienās, protams, attiecīgi pielāgojot tos šodienas prasībām.



Ēku konstrukciju lielākais bieds ir mitrums. Gaisā esošais mitrums būvkonstrukcijās var iekļūt divos veidos: konvekcijas veidā kopā ar gaisa plūsmu caur spraugām konstrukcijās vai difūzijas rezultātā, izsūcoties cauri konstrukcijām. Pareizi izveidoti siltumizolācijas un ventilācijas risinājumi ir viens no svarīgākajiem faktoriem, kas nodrošina patīkamu ēkas mikroklimatu un komfortu: konstrukcijas būs sausas un caur tām nepārvietosies nekontrolētas gaisa plūsmas. Līdztekus no iekštelpām tiks izvadīts tur radītais mitrums, gaisa piesārņojums un smakas, to vietā ļaujot ieplūst svaigam gaisam.



Celtniecībā, lietojot siltumizolācijas materiālus, rodas iespēja samazināt ēku konstrukciju biezumu, to svaru, materiālu daudzumu un izmaksas. Siltumizolācijas materiāla galvenais uzdevums ir samazināt siltuma pārnesi, siltumenerģijas pārnešanu starp objektiem ar atšķirīgu temperatūru un siltuma zudumus ēkā. Šo īpašību mēra, izmantojot siltumvadītspējas koeficientu λ (lambda), un izsaka vatos uz metru un uz vienu kelvinu (W/mK). Siltumvadītspēja parāda, kāds siltuma daudzums vienā sekundē iziet cauri vienam siltumizolācijas materiāla kvadrātmetram, izplūstot caur 1 m biezu kārtu, kad no abām tā pusēm temperatūras atšķirība ir 1 grāds. Jo zemāka materiāla vai būvizstrādājuma siltumvadītspējas koeficienta vērtība λ, jo labākas tā izolācijas īpašības.



Mazāks siltumvadītspējas koeficienta skaitlis nozīmē lielāku efektivitāti, līdz ar to mazākus siltuma zudumus. Dažādām siltumizolācijas loksnēm šis skaitlis ir zems, mērāms ar vairākām zīmēm aiz komata – zem 0,04 W/mK, kas nozīmē – lieliski saglabā siltumu ēkā. Turpretī citiem materiāliem šis skaitlis var būt krietni augstāks, dažiem ķieģeļu un betona veidiem tas būs ap 1,0 W/mK, bet metālam šis skaitlis būs vēl lielāks, pat virs 100 W/mK, tādējādi, būdams labs siltumvadītājs, tas rada siltuma zudumus.



Jāņem vērā, ka ēkas energoefektivitātes nodrošināšanai un siltuma zudumu samazināšanai tieši siltumizolācija un norobežojošo konstrukciju, kas saskaras ar āra gaisu, efektivitāte ir viens no būtiskākajiem aspektiem, tomēr jāņem vērā, ka ir arī vairākas citas lietas, kas jānodrošina, lai sasniegtu labākos rezultātus: rekuperācijas ventilācija, ēkas hermētiskums, logu novietojums ēkā jaunbūvju risinājumā, logu efektivitāte un iestrāde, konstrukcijas bez aukstuma tiltiem un citas.



Tehnoloģijas un risinājumi attīstās, pieaug arī energoefektivitātes normatīvu prasības. Šobrīd būtiski pieaug arī energoresursu izmaksas, tāpēc ēku energoefektivitāte jeb, citiem vārdiem, samazināts enerģijas patēriņa apjoms, kas nepieciešams, lai nodrošinātu komfortablus apstākļus ēkā, kļūst arvien svarīgāks katram.