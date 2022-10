Paredzēta mājas renovācija? Uzzini, kā to pareizi un efektīvi nosiltināt

Daudz un dikti aprunāts risinājums. Protams pēc iespējas jācenšas ēkas siltināšanu veikt no ēkas ārpuses, jo tādā veidā esošā konstrukcija tiks labāk saglabāta un paliks kopējās sienas siltajā daļā. Tomēr ir situācijas, kā piemēram, Kultūrvēsturiskie pieminekļi, kam nepieciešams veikt energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus, bet fasādi mainīt nav iespējams. Šajā gadījumā iespējams apskatīt risinājumu siltināšanai no iekšpuses. Te svarīgi novērtēt mūra esošo stāvokli, lai tas nav mitrs un jau mehāniski bojāts, jo šādā gadījumā siltinot no iekšpuses, nulles punkts nonāks vairāk uz iekšpusi, līdz ar to atstājot sliktā stāvoklī esošo, mitro mūri sasalšanas un bojāšanās riskos. Tāpat jānovērtē vai vecajās ēkās nav caur nesošajā konstrukcijām caurejošas koka konstrukcijas, un ja tādas pastāv, tad būtu jānovērtē to stāvoklis – mitruma sastāvs, lai siltinot no iekšpuses, tās netiktu pakļautas puvei un mikroorganismu veidošanās riskam. Pēdējais – jāveic sienas kondensāta aprēķins un jānovērtē, lai neveidotos kondensāts.