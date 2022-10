Kaip bėgant metams pakito šiltinimas?

Noras gyventi šiltame būste yra beveik toks pat senas kaip ir žmonija, juk šiluma – viena pagrindinių gyvybės sąlygų. Pasak istorinių šaltinių, jau senovės Egipte žmonės, kad išlaikytų savo būstų vėsą dykumos kaitroje, statė juos iš storų akmenų ir iš išorės aplipdydavo molio ar purvo sluoksniu. Graikai pirmieji suprato, kad šilumos izoliaciją gerina oro tarpai sienose. Vikingai, kovodami su atšiauriais šalčiais, į tarpus tarp medinių namų sienų dėdavo purvo. Viduramžiais, kad patalpose išlaikytų šilumą, ant sienų kabindavo gobelenus ar sumedžiotų žvėrių kailius. Iki pat praėjusio šimtmečio vidurio, kai pasaulyje pradėta gaminti šiuolaikines šilumos izoliacijos medžiagas, dažniausiai buvo naudojamos organinės gamtoje randamos medžiagos. Pavyzdžiui, Lietuvoje seniau pastatai buvo šiltinami spaliais, kanapėmis, durpėmis, avių vilna, samanomis. Beje, minėtosios anksčiau naudotos medžiagos pasitelkiamos ir mūsų laikais, žinoma, atitinkamai pritaikant jas prie šiuolaikinių reikalavimų.



Didžiausias pastatų konstrukcijų siaubas – drėgmė. Oro drėgmė į statybines konstrukcijas gali patekti dviem būdais: konvekcijos būdu kartu su oro srautu per konstrukcijų plyšius arba dėl difuzijos prasisunkusi pro konstrukcijas. Tinkamai įrengti šilumos izoliacijos ir ventiliacijos sprendimai – vienas svarbiausių veiksnių, užtikrinančių malonų pastato mikroklimatą ir komfortą: konstrukcijos išliks sausos ir pro jas nejudės nekontroliuojami oro srautai. Tuo pat metu iš patalpų pašalinama atsiradusi perteklinė drėgmė, oro tarša ir kvapai, o vietoje jų patenka šviežias oras.



Statybose naudojant šilumos izoliacijos medžiagas atsiranda galimybė sumažinti pastato konstrukcijų storį, svorį, medžiagų kiekį ir išlaidas. Pagrindinė šilumos izoliacijos paskirtis – sumažinti šilumos perdavimą, šiluminės energijos tarp skirtingos temperatūros objektų pernešimą ir pastato šilumos nuostolius. Tokios savybės matuojamos pasitelkiant šilumos laidumo koeficientą λ (lambda), jo matavimo vienetas – vatas metrui kelvinui (W/mK). Šilumos laidumas parodo, koks šilumos kiekis per vieną sekundę pereina per vieną šiluminės izoliacijos medžiagos kvadratinį metrą, kai sluoksnio storis 1 m, o temperatūrų skirtumas iš abiejų jo pusių yra vienas laipsnis. Kuo mažesnė medžiagos šilumos laidumo koeficiento vertė λ, tuo geresnės jos izoliacinės savybės.



Mažesnis šilumos laidumo koeficientas reiškia didesnį efektyvumą, taigi ir mažesnius šilumos nuostolius. Kai kurių šilumos izoliacijos plokščių minėtoji vertė yra maža, matuojama keliais skaitmenimis po kablelio – mažiau nei 0,04 W/mK, vadinasi, puikiai išsaugo pastato šilumą. Kitų medžiagų koeficiento išraiška gali būti gerokai didesnė, kai kurių plytų ir betono rūšių – apie 1,0 W/mK, metalo koeficientas dar didesnis, net iki 100 W/mK, taigi jis yra geras šilumos laidininkas, galintis sukelti didelius šilumos nuostolius.



Reikia atkreipti dėmesį, kad vienas svarbiausių dalykų pastato energiniam efektyvumui užtikrinti ir šilumos nuostoliams sumažinti yra šilumos izoliacijos ir atitvarų, besiribojančių su lauko oru, efektyvumas, tačiau negalima pamiršti, kad esama ir kitų veiksnių, kurie turi būti užtikrinti geresniems rezultatams pasiekti: rekuperacinis vėdinimas, pastato hermetiškumas, langų išdėstymas naujame pastate, jų efektyvumas ir įstatymas, konstrukcijos be šalčio tiltų ir kiti aspektai.



Technologijos ir sprendimai nuolat vystosi, didėja ir energinio efektyvumo normatyvų reikalavimai. Šiuo metu auga ir energijos ištekliams skiriamos išlaidos, todėl pastatų energinis efektyvumas, arba kitais žodžiais tariant – energijos sąnaudų, būtinų patogioms sąlygoms pastate užtikrinti, dydis, kiekvienam tampa vis aktualesnis.