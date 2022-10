Kaip itin veiksminga šiluminė izoliacija gali padėti efektyviai apšiltinti pastatą?

Didesnio drėgnumo patalpose šaltis juntamas daug stipriau. Prie tokių patalpų priskiriami vonios kambariai, pirties prieškambariai, dušų patalpos ir, žinoma, pirtys bei saunos. Kadangi čia drėgniau, būtina pagalvoti apie ventiliaciją, kad būtų pašalinta perteklinė drėgmė. Reikia nepamiršti, kad ir šiluminė izoliacija turi atitikti tam tikras sąlygas – ji turi būti atspari drėgmei. Tokio pobūdžio patalpoms šiltinti pritaikytos PIR (poliuretano-poliizocianurato) šiluminės izoliacijos plokštės, kurios išsiskiria aukšta kokybe, ji yra beveik dukart efektyvesnė už vatos ir putplasčio šiluminę izoliaciją, šilumos laidumo koeficientas (lambda) yra 0,022 W/mK. Be to, medžiaga atspari drėgmei, lengva ir tvirta. Būtina paminėti ir atsparumą karščiui, kuris pirtyje gali pasiekti 100 °C ir trukti ilgą laiką, be to, priešgaisrinės saugos atžvilgiu reikėtų priminti, kad esant sąlyčiui su ugnimi PIR nesilydo.



Saunoms ir pirtims "Kingspan" siūlo PIR šiluminės izoliacijos plokštes "Sauna-Satu", kurias sudaro 30 mm storio plokštė iš abiejų pusių padengta aliuminio folija. Šis produktas gaminamas Suomijoje ir jau seniai naudojamas saunoms šiltinti. Montuoti paprasta – plokštės pridedamos prie sienos, po to viršuje dedami grebėstai, kurie tvirtinami per šiluminę izoliaciją prie laikančiosios konstrukcijos. Pabaigoje montuojamos dailylentės.