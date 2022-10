Kurias pastato dalis šiltinti, siekiant pagerinti pastato energinį efektyvumą?

Stogas – viena svarbiausių pastato dalių, pro kurias gali išeiti šiluma, todėl svarbu atkreipti dėmesį į jo energinį efektyvumą: įvertinti konstrukciją ir apšiltinimą, pastarąjį padidinti ar apskritai pakeisti. Be to, reikia įvertinti, kaip suformuotas oro nepraleidžiantis sluoksnis ir garo izoliacija iš vidaus, kaip įrengtas vėjo ir drėgmės izoliacija bei išorinė hidroizoliacija.

Išskiriami trijų rūšių stogai, visiems jiems būdingos kiek kitos savybės ir šilumos izoliacijai keliami reikalavimai.



Sutapdinti stogai ir stogo terasos.



Tai horizontalios stogo konstrukcijos su labai mažu nuolydžiu (iki 5 proc.). Dažniau naudojamos betoninės perdangos plokštės, bet esama sprendimų, kai naudojamos medžio konstrukcijos. Jei konstrukcija senesnė, iki tol buvęs šilumos izoliacijos sluoksnis (pavyzdžiui, akytasis betonas ar keramzitbetonis, padengtas bitumu) dažnai būna neefektyvus. Tokiu atveju stogus galima renovuoti pašalinant visą izoliacijos sluoksnį iki perdangos ir uždedant naują arba ant senos konstrukcijos dėti papildomą šilumos izoliacijos sluoksnį ir hidroizoliaciją. Jei kalbame apie medines konstrukcijas, jos gali būti izoliuotos seniau gaminta akmens arba stiklo vata ir jos storis gali būti nepakankamas. Tuomet ankstesnį šiltinimą rekomenduojama keisti į šiuolaikinį arba bent padidint šilumos izoliacijos sluoksnį.



Šlaitiniai stogai, kai šiluminė izoliacija įrengta tarp laikančiųjų konstrukcijų, paprastai – gegnių.



Tokiais atvejais reikia išsiaiškinti, ar šiltinti galima iš išorės, ar iš vidaus. Dažnu atveju nuimti stogo dangą būtų netikslinga. Tokiais atvejais stogo konstrukcijas galima atverti iš vidinės pusės ir šilumos izoliaciją pakeisti ar papildomai apšiltinti iš patalpos vidaus. Be to, svarbu išsiaiškinti, ar nepažeistas ir ar teisingai įrengta garo izoliacija, nes ji svarbi siekiant išvengti šilumos nuostolių bei kondensato rizikos. Žinoma, reikia įvertinti, ar šilumos izoliacijos išorinėje pusėje tinkamai įrengta vėjo izoliacija.



Ant difuzinės plėvelės, kuri apsaugo nuo drėgmės ir vėjo, bet laidi garams, galima iš karto dėti šilumos izoliaciją (išskyrus skarda dengtus stogus). O antikondensacinė plėvelė yra atspari drėgmei, nelaidi garams, todėl ant jos šiluminės izoliacijos dėti negalima. Tarp tokios plėvelės ir šiluminės izoliacijos medžiagų turi būti suformuotas papildomas oro tarpas ir vėdinimas. Šiuo atveju reikia prisiminti, kad vatos šiluminei izoliacijai be specialios apsaugos nuo vėjo reikia numatyti ir apsaugą nuo dėl oro konvekcijos atsiradusių oro srautų, kitaip ji gali prarasti savo šilumines savybes.



Gerinant nuožulnių stogų energinį efektyvumą svarbu įvertinti visą konstrukciją ir keičiant ar papildant šiluminę izoliaciją taip sutvarkyti visus sluoksnius, kad neatsirastų kondensato problemų ir šilumos izoliacija atliktų savo funkciją, nes neteisingas įrengimas nepadės išvengti šilumos nuostolių.



Šlaitiniai stogai su šaltomis palėpėmis, kai šiltinamas ne stogas, o viršutinio aukšto perdanga.



Daugeliui daugiabučių ir privačių namų šalta palėpė - tinkamas sprendimas. Svarbu tinkamai apšiltinti viršutinio aukšto perdangą, kad patirtume kuo mažiau šilumos nuostolių. Svarbu labai gerai įrengti šiltinimo sluoksnių susijungimą, kur sienos apšiltinimas susieina su perdangos šilumine izoliacija. Tokio tipo palėpėse dažniausiai pasitaikančios klaidos – tarpai be šiltinimo medžiagos arba per plonas jos sluoksnis. Kaip ir kitose konstrukcijose, čia svarbu tinkamai įrengti izoliacinius sluoksnius, apsaugančius nuo vėjo, drėgmės ir garų. Esama ir dar vieno įdomaus sprendimo: negyvenamąsias šaltas palėpes galima paversti į gyvenamąsias šiltinant ne perdangą, o patį stogą. Tokiais atvejais erdvės pakankamam šilumos izoliacijos sluoksniui dažnai yra per mažai, todėl, norint, kad pastate atsirastų papildoma apšiltinta patalpa, čia reiktų įrengti efektyvesnę šiluminę izoliaciją.



Lietuvos statybų reglamentas numato, kad stogas, lyginant su kitomis pastato konstrukcijos dalimis, turi būti labiausiai apšiltintas, nes per jį galima prarasti daugiausiai šilumos. Apšiltinant stogą svarbu įvertinti ir išorinių sąlygų įtaką – tiesioginį saulės poveikį, lietų, sniegą, oro sąlygas. Svarbu iš išorės atidžiai įrengti hidroizoliaciją bei sutvarkyti oro nepraleidžiantį sluoksnį ir garo izoliaciją patalpos viduje. Nevalia pamiršti ir apie vėdinimo tarpsluoksnius bei tinkamą plėvelių naudojimą po nuožulnių stogų dangomis.