Statybų evoliucija per 100 metų

Dar vienas etapas Lietuvos istorijoje, kai buvo statyta daug tipiškų daugiabučių pastatų, kurių statybą reguliavo to meto Vyriausybė. Privačių namų statyba buvo paremta principu „ką, kur ir kaip galima gauti“, todėl dažnai jiems buvo naudojamos įvairios artimiausiems viešiesiems objektams naudotos statybinės medžiagos.



Šį laikotarpį galima išskirstyti į tris etapus. Nuo 1941 iki 1960 metų gyvenamajam sektoriui būdingi pagal stalininio laikotarpio tipinius projektus statyti plytiniai namai, kurių statybos kokybė yra palyginti gera. Tai paaiškinama faktu, kad statybos procesas buvo griežtai pavaldus teisėsaugos institucijoms, statybinėms medžiagoms įsigyti buvo būtinas specialus sertifikatas, visi darbai atidžiai kontroliuojami. Tuo laikotarpiu pastatyti monumentalūs statiniai storomis išorės ir vidaus sienomis, aukštomis lubomis ir dideliais langais. Nors lauko sienos nebuvo papildomai šiltinamos, tokiuose pastatuose dėl storų plytinių sienų pasiekta tiems laikams palyginti gera šiluminė ir garso izoliacija. Šiais laikais, žinoma, tokius pastatus reikia papildomai šiltinti, nes nors jų mūrinės sienos ir storos, jų šiluminis laidumas neatitinka šiuolaikinių reikalavimų.



Antrasis etapas – 1961-1979 metai, kai gyvenamųjų namų sektoriuje pradėta intensyviai statyti tipinius pastatus. Tai buvo daroma pagal 316 ir 318 serijos projektus (vadinamosios „chruščiovkės“), 464 seriją, pradėta ir 467, 103 ir 104 serijos pastatų statyba, o laikotarpio pabaigoje – 602 serija. Išorės sienoms buvo naudotos silikatinės, molinės plytos ir surenkamosios betono plokštės. Pastatai buvo dėžutės formos, fasaduose statomi į išorę išsikišę balkonai ir į vidų nukreiptos lodžijos, todėl atsirado didelių šilumos nuostolių.



Paprastai vienam mikrorajonui naudoti 2-3 tipiniai projektai, besiskiriantys namų aukštų skaičiumi ir elementų detalizavimu bei butų suplanavimo niuansais. Lauko sienos papildomai nešiltinamos, nebuvo, kaip šiandien, galvojama ir apie ventiliaciją. Tokių pastatų energinis efektyvumas buvo prastas, nes šildymas sovietiniais laikais buvo pigus - tiesiog kaitinama be saiko, o jei patalpose tapdavo per karšta, atverdavo langus. Būtent tuo metu statytų butų su energiniu efektyvumu susijusi techninė būklė dabar yra prasčiausia, todėl tokius pastatus renovuoti būtina. Blokų siūlės buvo nekokybiškai užpildytos prastos kokybės medžiagomis, jos buvo nehermetiškos, laikui bėgant siūlių būklė dar pablogėjo, taip atsirado papildomų šilumos nuostolių. Artėja tokių pastatų eksploatavimo pabaigos terminas, o bloga jų būklė tik spartina prastas prognozes. Šiltinimas gali padėti pagerinti tokių namų energinį efektyvumą ir ilgiau išlaikyti tinkamą konstrukcijos būklę.



Per trečiąjį etapą, trukusį 1980–1981 metais, SSRS statybas reguliuojančiu normatyvu „Pastatų atitvarų šiluminė technika“ nustatyti nauji projektavimo reikalavimai. Tuo metu pradėta populiari tikrai kokybiška 119 serijos pastatų statyba, įgyvendintas ne vienas specialusis projektas. Pagrindine statybine medžiaga daugiausia buvo dideli gelžbetonio ir keramzitbetonio blokai. Šiluminės izoliacijos atžvilgiu išskiriama 119 serija, kai laikančiosioms konstrukcijoms buvo naudojami trijų sluoksnių blokai, taigi ir šiluminės izoliacijos rodikliai buvo pastebimai geresni nei kitų serijų daugiabučių namų. Tačiau dabar jie (ir kitų tuo metu statyti pastatai) nebeatitinka nustatytų reikalavimų.