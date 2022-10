"Bordo!" lepni saka Francija, uz ko Itālijai atbilde gatava: "Toskāna!" "Šampanietis!" dzirkstošu glāzi ceļ Francija. "Prosecco!" uzreiz pieskandina Itālija. "Burgundija!" neatlaižas Francija. "Pjemonta!" savu kārti izvelk Itālija. Un tā varētu turpināt ilgi. Bet viens ir nenoliedzami skaidrs – Itālija pavisam noteikti ir viena no vīna lielvarām, ar tik bagātu un plašu piedāvājumu, ka sev piemērotu itāļu vīnu atradīs gan snobisks kolekcionārs, gan ziņkārīgs iesācējs.



Itālijā nav neviena reģiona, kurā netiktu radīts vīns, – no Alpu kalniem ziemeļos līdz pašam zābaka papēdim dienvidos, un nedrīkst aizmirst arī salas, Sardīniju un jo īpaši Sicīliju. Ja mulstat nosaukumos, klasifikācijā, burtos un etiķetēs, derēs prātīgais vīnziņu ieteikums – atrodiet labu vīna ražotāju, kas piedāvā plašāku vīna klāstu, nevis tikai vienu veidu, un sāciet Itālijas iepazīšanu ar to. Būs gan izvēle, gan kvalitāte!