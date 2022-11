Kuidas efektiivne isolatsioonimaterjal aitab hoonet tõhusalt soojustada!

Ruumi seestpoolt soojustamine on kõige sagedamini lahenduseks renoveeritavatel hoonetel, mitte uusehitistel ning seda kasutatakse enamasti varuvariandina. Katuse ja põranda soojustamist võib alati käsitleda seestpoolt soojustamisena.



Siinjuures on oluline, et kaotsi läheks võimalikult vähe ruumi - tõhusam soojusisolatsioon loob võimaluse ruumi kokkuhoiuks. Samuti on oluline kavandada konstruktsioon selliselt, et sellesse ei tekiks kondensaati, mistõttu on tähtis tagada korralik aurutõke seestpoolt paigaldamiseks. Õhku ja auru mitteläbilaskvam kiht tagab parema energiatõhususe. Tavaliselt kasutatakse seestpoolt soojustamisel karkassi - puit- või metallkonstruktsiooni, mis täidetakse soojusisolatsiooniga, seejärel paigaldatakse aurutõke ja viimistlus. Turul on saadaval siiski ka muid lahendusi.



Kingspan pakub seestpoolt soojustamiseks soojusisolatsiooni, mis on peaaegu poole tõhusam kui traditsiooniliselt turul tuntud materjalid – mineraalvill ja vahtplast. Tõhususe määrab soojaerijuhtivus, lambda (W/mK). Mineraalvilla ja vahtplasti puhul on see väärtus 0,030-0,040 W/mK, Kingspani materjalide puhul aga 0,021-0,022 W/mK. Väiksem väärtus tähendab suuremat efektiivsust.



Kui on plaanis soojustada olemasolev sein või katus ning sisemine lõppviimistlus on planeeritud kipsplaadiga, siis on väga mugav kasutada Kingspani soojustusplaati, mis on ühelt poolt kaetud kipsplaadiga. Tegemist on paneeliga, mis on tõhus, tagab õhutiheda kihi ja aurutõkke ning ei vaja eraldi aluskarkassi. See paigaldatakse otse seinale. Lisaks on selle jaoks pakkuda kaks varianti. Esimene on fenoolvahust soojustusplaat Kooltherm K17, paksusega 20-100 mm ja millele on lisatud 12,5 mm paksune kipsplaadi kiht. Teiseks on PIR (polüuretaan) soojusisolatsioon Therma TW56, mis on 30 mm paksune ja millele lisandub 9 mm paksune kipsplaat. Neid kahte toodet saab mugavalt kasutada korterite, suvemajade ja vanemate hoonete soojustamisel seestpoolt, eriti juhtudel kui ei ole võimalik soojustada väljastpoolt.