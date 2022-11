Kuidas on hoonete ehitustehnoloogia ajas muutunud?

Uusehitis on täna ehitatud hoone, mis on kasutusel järgmised 50 või isegi 100 aastat. Seepärast on praegust energiaressursside kallinemise olukorda vaadates soovitatav muuta ehitis võimalikult energiasäästlikuks, et ei peaks edaspidi muretsema suurte küttekulude pärast. Energiatõhusus ei ole ainult soojustamine vaid see on tehniliste lahenduste ja ehitusmaterjalide kogum. Samas on selge, et piisav soojapidavus on üks olulisemaid aspekte parema energiatõhususe saavutamiseks.



Tänane arusaam ehitusest tähendab suurepärast kvaliteeti, energiatõhusust, jätkusuutlikkust, tõhusat ja läbimõeldud ressursikasutust ning keskkonnasõbralikkust. Säästvaid ehituspõhimõtteid hakatakse järk-järgult juurutama kaasaegsetes hoonetes - nii mitme korteriga projektides, mida mitmed Eestis hea mainega arendajad edukalt ellu viivad, kui ka eramajade ehitamisel. Üha enam pööratakse tähelepanu madala energiatarbimisega hoonetele, roheehitusele ja passiivhoonetele. Olulist rolli mängib see, et alates 2021. aastast peavad kõik uusehitised olema peaaegu nullenergiahooned. See tähendab ühtlasi ka sobivat soojusisolatsioonimaterjalide valikut ja nende õiget rakendamist. Soojusisolatsioon on energiasäästliku ja säästva ehituse üks alustalasid, mis koos kaasaegsete insenertehniliste lahendustega loob mugava, turvalise ja tervisliku elukeskkonna.



Hoonele ja selle energiatõhususele tuleb mõelda kõikidest aspektidest lähtuvalt – soojusisolatsioon ja selle paksus, värske õhu sisenemisel soojust tagastav sundventilatsioonisüsteem, akende valik ja nende konstruktsioon, hoone õhupidavus ja külmasildade vältimine. Samamoodi on uusehitiste puhul oluline hoone asend - suurimad aknad tuleks paigutada lõunaküljele. Kõige selle kõrval on loomulikult oluline ehituse kvaliteet ja lahenduste tehnoloogiline korrektsus, sest head lahendused on efektiivsed vaid siis kui need on õigesti ehitatud.