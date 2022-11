Kuidas on soojustus aja jooksul arenenud?

Soojema kodu soov on peaaegu sama vana kui inimkond - soojus on üks elu põhilisi eeldusi. Ajaloolised andmed näitavad, et juba vanas Egiptuses ehitati hooned kõrbekuumuses jaheduse hoidmiseks paksudest kividest ja kaeti seestpoolt savi- või mudakihiga. Kreeklased avastasid esimestena, et seintesse õhuvahede tekitamine on kasulik tõhusama soojustuse saavutamiseks. Skandinaavias sulgesid viikingid oma puitmajade praod mudaga, et võidelda karmi jäitega. Keskajal riputati seintele seinavaibad ja kütitud karusloomade nahad, ikka selleks, et hoida soojust hoonetes sees. Kuni eelmise sajandi keskpaigani, mil maailmas hakati tootma kaasaegseid soojusisolatsioonimaterjale, kasutati soojustamiseks enamasti looduses leiduvaid orgaanilisi materjale. Näiteks Eestis soojustati vanasti hooneid linaõlgede, kanepi, turba, lambavilla ja samblaga. Neid ajaloolisi materjale kasutatakse ka tänapäeval kohandades neid vastavalt kaasaja nõuetele.



Ehituskonstruktsioonide suurimaks hirmuks on niiskus. Õhuniiskus võib ehituskonstruktsioonidesse siseneda kahel viisil: konvektsiooniga ehk õhuvooluga läbi konstruktsioonide vahede või difusiooni teel imbudes konstruktsiooni. Õigesti projekteeritud soojusisolatsiooni- ja ventilatsioonilahendused on üks olulisemaid tegureid, mis tagavad hoones meeldiva mikrokliima ja mugavuse, kus konstruktsioonid on kuivad ning kontrollimatud õhuvoolud neist läbi ei liigu. Ühtlasi tõrjub see ka siseruumidesse tekkiva niiskuse, õhusaaste ja lõhnad ning laseb hoopis värskel õhul siseneda.



Efektiivsete soojustusmaterjalide kasutamine aitab vähendada hoonete ehitus-konstruktsioonide paksust, kaalu, materjalide hulka ja kulusid. Soojustusmaterjalide põhiülesandeks on vähendada soojusülekannet, soojusenergia ülekannet erineva temperatuuriga objektide vahel ja soojuskadu hoones. Seda omadust mõõdetakse soojaerijuhtivuse λ (lambda) abil, mida väljendatakse vattides meetri ja kelvinite kohta (W/mK). Soojaerijuhtivus näitab kui palju soojust läbib ühes sekundis ühte ruutmeetrit soojusisolatsioonimaterjali, voolates läbi 1 m paksuse kihi kui temperatuuride vahe on mõlemal pool 1 kraad. Mida väiksem on materjali või ehitustoote soojaerijuhtivuse väärtus λ, seda paremad on selle isolatsiooniomadused.



Madalam soojaerijuhtivus tähendab suuremat efektiivsust (väiksemat soojuskadu). Erinevate soojusisolatsiooni plaatide puhul on see arv mitme kümnendkohaga mõõdetuna väike – alla 0,04 W/mK, mis tähendab, et toode hoiab hoones soojust suurepäraselt. Seevastu teiste materjalide puhul võib see näitaja olla palju suurem - teatud tüüpi telliste ja betooni puhul on see umbes 1,0 W/mK ning metalli puhul veelgi suurem, isegi üle 100 W/mK - seega on see hea näitaja (soojusjuht põhjustab soojuskadu).



Tuleb märkida, et hoone energiatõhususe tagamiseks ja soojuskadude vähendamiseks on just soojusisolatsioon ja välisõhuga kokku puutuva korpuse efektiivsus üks olulisemaid aspekte. Selleks, et saavutada parim tulemus, tuleb jälgida ka mitmeid muid faktoreid, sh ventilatsiooni, hoone hermeetilisust, akende asukohti uusehitiste lahendusel, akende efektiivsust ja paigaldust, külmasildu, jne.



Koos tehnoloogia ja lahenduste arenguga on suurenemas ka energiatõhususe regulatsioonide nõuded. Hetkel tõusevad oluliselt ka kulud energiaressurssidele, mistõttu muutub üha olulisemaks hoonete energiatõhusus ehk teisisõnu vähenenud energiakulu, mis on vajalik mugavate tingimuste tagamiseks hoones.