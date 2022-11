Milliseid hoone osi soojustada, et tõsta hoone energiatõhusust?

Nii nagu läbi katuse, võib soojus kaduda ka läbi seinte. Aknaid saame käsitleda osana seintest, ehk siis vanade akende asendamine kaasaegsete vastu ja nende õige paigaldamine võib oluliselt parandada hoone üldist energiatõhusust.. Selles osas vaatleme lähemalt seinakonstruktsiooni, mis ei ole aken, vaid on see osa, mida mõistame sõna "sein" all.

Seinakonstruktsioonid saab jagada kaheks osaks – esimene osa on müüritis, mille puhul soojusisolatsioon paigaldatakse müüritise peale – kas ruumi sisse või ruumist välja ning teiseks osaks on puitkarkasskonstruktsioon, mille puhul soojusisolatsioon paigaldatakse konstruktsiooni enda vahele ja ka väljapoole või konstruktsiooni sisse.



Millele peaks tähelepanu pöörama:



- Millises seisukorras on ehitis tervikuna?



Konstruktsiooni pikaajalise ohutuse tagamiseks võib vaja minna täiendavaid töid. Võimalikud praod, niiskus konstruktsioonides ja muutused, mis tekitavad seinatasapinna kaldeid tuleks likvideerida või küsida spetsialistilt muid lahendusi, et hoone seina vastupidavust parandada.



- Mis on praeguse soojustuse tüüp ja ulatus?



Vanemates hoonetes on soojusisolatsiooni kiht sageli tühine. Tegemist võib olla soojusisolatsioonimaterjaliga, millel ei ole kõrget soojapidavust või ongi ainult müüritis, mis täidab samas ka soojusisolatsiooni funktsiooni. Kui hoone on näiteks 20-30 aastat tagasi soojustatud õhukese soojusisolatsioonikihiga, siis on oht, et see soojusisolatsioon on aja jooksul oma omadused kaotanud või valesti paigaldatud. Sellisel juhul on hädavajalik selle soojusisolatsiooni täielik asendamine või lisakihi paigaldamine.



- Millises seisukorras on tuuletõke ja aurutõke?



Kiviehitiste puhul täidab müüritis ise õhukindla kihi ja aurutõkke funktsiooni, seega tuleks hinnata, kas see vajab täiendavat remonti, vahede täitmist või krohvimist. Puitkarkasshoonete puhul paigaldatakse aurutõke enamasti sissepoole, kuid sageli on lahendusi, kus vanematel hoonetel kasutatakse puitlaudu ja krohvitud puitliistude võrku. Igal juhul tuleks jälgida, et hoone sein ja kogu hoone tervikuna oleks varustatud tuule- ja aurutõkke kihiga.



- Kas soojustada seest või väljast?



Enamikel juhtudel on võimalik soojustada ruumi nii väljast- kui seestpoolt. Ehitusfüüsika seisukohalt on väljastpoolt soojustamine parem ja turvalisem lahendus, sest nii jääb konstruktsioon ise sooja ossa. Sageli on aga olukord, mille puhul väljast soojustamine ei ole võimalik, näiteks siis, kui maja on kultuuri- või ajaloomälestis, korteriühistu liikmed ei jõua üksmeelele kogu maja soojustamise osas, fassaad on juba restaureeritud ja seda pole plaanis lõhkuda, jne. Sellistel juhtudel saab kaaluda soojustamist seestpoolt, kuid tuleb hinnata olukorda ja valida tehniliselt kõige õigem lahendus.



Väljastpoolt soojustamiseks valitakse tavaliselt kahte tüüpi fassaadiviimistlust – üks on krohvitud fassaadid (SILS), mille puhul krohv paigaldatakse otse soojusisolatsioonile, ehk nn "märg fassaad", teine on aga ventileeritav fassaad, mille puhul on õhukiht soojusisolatsiooni ja fassaadiviimistluse vahel. Teisel juhul võib kasutada väga erinevaid fassaadiviimistluse tüüpe alustades puit- ja metallplaatidest kuni tsementkiudplaatidest lahendusteni.



Hea tulemuse saavutamiseks peab silmas pidama paari olulist asja - soojustuskiht tuleb teha võimalikult homogeenseks ehk nö ühes tükis olevaks. See tähendab soojustust ilma vahedeta soojustusplaatide vahel, ventileeritavas fassaadivariandis vuukide teipimist võimaliku õhu liikumise vältimiseks konstruktsiooni ja soojusisolatsiooni vahel ning väikseima võimaliku soojusjuhtivusega kinnitusdetailide valimist (näiteks alumiinium on väga hea soojusjuht, mis tekitab palju soojakadu, parem on roostevaba teras). Tihti ei võimalda konkreetne renoveerimisaegne olukord suuri soojusisolatsiooni paksusi paigaldada, kuid kui aknad on vahetatud ja hoone hermeetilisuse küsimus korda tehtud, siis on ka suhteliselt õhukesel soojusisolatsioonikihil oluline mõju. Võimalik on kasutada ka efektiivsema soojusisolatsiooniga lahendusi.



Eesti ehituseeskirjad näevad ette, et hoone peab saavutama konkreetsed üldised energiatõhususe näitajad. Juhendmaterjalides on välja toodud soovitatavad U-arvud, et saavutada vajalik energiatõhusus. Uute hoonete puhul on soovitav kasutada võimalust soojustada kivihooneid ainult väljastpoolt, kuid puitkonstruktsioonidel kasutada karkassi vahelist soojustust lisasoojustusega ühel või mõlemal küljel.