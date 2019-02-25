"Дакар по-латвийски": мотогонщики Ханс и Траубергс готовятся к опасному путешествию по Африке

Латвийские мотогонщики Сандийс Ханс и Янис Траубергс в апреле отправятся в 33-дневную экспедицию по Намибии, ЮАР и Ботсване. Во время экспедиции путешественники намерены преодолеть на мотоциклах 10 тысяч километров, сообщили порталу Delfi в пресс-службе BMW Inchcape Motors Latvia.

Экспедиция "Африка-2019" — это опасное путешествие, которое требует большой смелости, тщательного планирования, высокой психологической устойчивости и хорошей физической подготовки. Во время экспедиции, преодолевая различные трудности, мотогонщики пересекут древнейшую пустыню мира Намиб, которая простирается на 2000 км вдоль побережья Атлантического океана. В Ботсване маршрут пройдет по огромным соляным озерам и сухой саванне, которая в сезон ливней на длительное время затапливается и превращается в оазис для множества диких животных.

А в Южно-Африканской Республике мотогонщики из Латвии посетят уникальные природные парки и, продвигаясь вдоль океанского побережья, достигнут мыса Доброй Надежды и крайней южной точки африканского континента — мыса Игольного, разделяющего Атлантический и Индийский океаны.

Сандийс Ханс является руководителем общества Adventure Team Latvia, чьи участники уже не первый раз отправляются в мотопутешествия по малопроходимой местности и бездорожью. В начале февраля команда Ханса из восьми человек побывала в двухнедельной экспедиции в Марокко: они преодолели на мотоциклах 3500 км — от Гульмимы до Атлантического океана.

Еще раньше участники Adventure Team Latvia ездили в путешествие на Дальний Восток. Команде хорошо знаком дух таких приключений, но, несмотря на большой опыт, мотогонщики не расслабляются — Африка требует особо тщательной подготовки.

"После экспедиции по Евразии мы почувствовали, что хорошо узнали этот континент, а Африка для нас станет настоящим вызовом, — подчеркнул Траубергс. — Если в Сибири и Монголии нужно было опасаться медведей, то в Африке можно встретить гораздо больше животных, например, гиен, бегемотов, львов, змей. Животных мы не боимся, но, тем не менее, это требует более тщательной подготовки и планирования. Например, следует помнить о том, что в Ботсване обитает одна из самых больших популяций слонов в мире".

Состояние дорог - еще одна серьезная проблема, которая ждет путешественников в пути. Трасса станет большим испытанием не только для спортсменов-энтузиастов, но и для мотоциклов. Перед началом экспедиции они будут тщательно протестированы, потому что как минимум 70% маршрута пролегает по бездорожью или по условно существующим дорогам.

Маршрут по Африке путешественники будут преодолевать на туристических мотоциклах BMW F850 GS Adventure. Компания BMW предоставила их путешественникам специально для экспедиции в Южную Африку.

"Мы с радостью поддержали Adventure Team Latvia. Эти мотоциклы отлично подходят для тех, кто отправляется в дальние поездки по бездорожью. Они будут твердо следовать по намеченному пути, невзирая на самые сложные окружающие условия, а мотор GS позволит прочувствовать всю мощь и комфорт во время поездки", — рассказал член правления BMW "Inchcape Motors Latvia" Ивар Норвелис.

За событиями экспедиции "Африка-2019" можно будет следить на страницах Adventure Team Latvia и BMW Motorrad Latvia в Facebook. Путешественники хотят запечатлеть свои приключения на видеокамеру и затем рассказать о нем на телевидении.

"То, что на этом континенте мы будем новичками, на уровне ощущений, поможет передать этот дух первооткрывателей всем тем, кто будет следить непосредственно за ходом экспедиции в ее дневнике, а позже — в серии телепередач. Так как о подобных приключениях на мотоциклах передачи в Латвии еще никто не снимал, нам нужно установить планку и в этой области. Планируем открыть Африку на мотоциклах не только для себя, но и для зрителей", — заключил Ханс.