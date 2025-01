"Sliktākā komanda kluba vēsturē" – Mančestras "United" grimšana noved pie skarbas trenera atziņas

"Es neesmu naivs. Es saprotu to, ka esam, iespējams, sliktākā komanda kluba vēsturē un mums tas ir jāatzīst un jāmaina", pēc spēles intervijā medijiem min Rubens Amorims. Šobrīd premjerlīgas kopvērtējumā ''United'' ar 26 punktiem 22 spēlēs ieņem 13. vietu, vien par desmit punktiem apsteidzot izkrišanas zonu. ''No iepriekšējām desmit premjerlīgas spēlēm esam uzvarējuši tikai divās. Iedomājieties, kā tas ir Mančestras ''United'' faniem. Iedomājieties, kā tas ir man. Esmu jaunais komandas galvenais treneris, kurš zaudē vairāk nekā iepriekšējais, un es to pilnībā apzinos." Tas bija jau septītais Amorima zaudējums 15 spēlēs kopš viņš aizgājušā gada novembrī nomainīja Eriku ten Hagu galvenā trenera amatā.