Igaunijas futbola totalizatoru skandālā iesaistītas arī divas spēles Latvijā

Antons Sereda 10. maijā informēja Ļubejevu, ka no viņa tiek gaidīta nauda, ​​jo viņiem "Dinamo Rīga" spēlei nepieciešami 17 000 eiro, no kuriem 2500 tiks katram iesaistītajam dalībniekam. Laukumā devās četri no sešiem "uz āķa" esošajiem dinamiešiem.