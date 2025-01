"Smīkņāšana un noniecināšana" – RFS futbolistus motivējis neveikls Nīderlandes žurnālista jautājums

Latvijas čempionvienība futbolā RFS atrada papildu motivāciju UEFA Eiropas līgas spēlei pret spēcīgo Nīderlandes klubu Amsterdamas "Ajax ", kas ļāva parūpēties par vienu no pārsteidzošākajām uzvarām šīs sezonas Eirokausu turnīros.

Pirms abu komandu dueļa preses konferencē Rīgas kluba galvenajam trenerim Viktoram Morozam kāds žurnālists no Nīderlandes jautāja, vai visi RFS futbolisti ir profesionāļi, vai arī kādam ir papildus darbs. Morozs uzsvēra, ka RFS spēlē tikai profesionāļi un tas ir profesionāls klubs. Savukārt komandas līderis Jānis Ikaunieks pasmaidīja par šo jautājumu.

"Mūsu komandas kapteinis Pāvels Šteinbors pirms spēles mums teica divas lietas. Viena no tām bija par to, ko mums jautāja preses konferencē. Ar to viņš mēģināja mūs uzvilkt. Man šķiet, ka preses konferencēs jautājumi mums bija ar lielu nenovērtēšanu, smīkņāšanu un noniecināšanu. Lai viņi runā. Tas ir liels klubs, bet varētu izrādīt lielāku cieņu. Liels prieks, ka apspēlējām, un tagad viņi mūs atcerēsies," RFS preses dienestam teica Ikaunieks.