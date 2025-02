Minhenes "Bayern" drāmā salauž skotu sirdis un iesoļo UEFA Čempionu līgas astotdaļfinālā

Glāzgoviešu centieni izlīdzināt rezultātu divu maču summā vainagojās ar panākumu 63. minūtē, kad vairāki bavāriešu futbolisti nespēja apturēt viesu uzbrukumu, un "Bayern" klubā savulaik spēlējušais Nikolass Kīns panāca 1:0. Tiesa, otrā puslaika kompensācijas laika trešajā minūtē pēc mājinieku sitiena Kaspers Šmeihels atsita bumbu sev priekšā, kur atradās Deiviss, kanādietim izraujot uzvaru divu maču summā un izvairoties no papildlaika.

Bayern knock out Celtic! 🔴⚪️ pic.twitter.com/THCsmnxXju

Colis asistēja arī viesu trešajos vārtos pirmā puslaika kompensācijas laikā, kad precīzu raidījumu no distances izpildīja Ferrans Džudžla. Vēlāk otrā puslaika pirmajā minūtē viesi nespēja izraidīt bumbu no soda laukuma, un Ademola Lukmans ar sitienu no apmēram desmit metriem panāca 1:3 jeb 2:5 summā. Pēc tam uz Briges komandas vārtiem tika nozīmēts 11 metru soda sitiens, taču 61 .minūtē Lukmana izpildīto "pendeli" neitralizēja Simons Miņolē.