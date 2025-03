Pasaules kausā futbolā gaidāms "Super Bowl" stila šovs

Neskatoties uz to, ka tradicionāli puslaika pārtraukums futbolā ilgst tikai 15 minūtes, Infantīno paziņojis, ka nākamgad Pasaules kausa finālmača puslaiku pārtraukumā uzstāsies vairāki mākslinieki. "Varu apstiprināt pirmo puslaiku pārtraukuma šovu Pasaules kausa finālā Ņujorkā, Ņūdžersijā," FIFA prezidents atklājis sociālajā vietnē "Instagram". "Šis būs vēsturisks brīdis Pasaules kausam un šovs, kas atbilst lielākajam sporta notikumam pasaulē."

Reperis Kendriks Lamārs bija šīgada "Super Bowl" puslaika šova galvenais mākslinieks Filadelfijas "Eagles" un Kanzassitijas "Chiefs" duelī Ņūorleānā. Iepriekšējos "Super Bowl" mačos uzstājušies Ašers, Rianna , Snoop Dogg un "The Weeknd". Puslaika pārtraukums šajos pasākumos parasti ilgst līdz pat 30 minūtēm, jo ​​laukumā nepieciešams uzbūvēt un demonetēt skatuvi, raksta ESPN.

FIFA vai Infantīno nav sniegusi sīkāku informāciju par to, vai Pasaules kausa finālam būs pagarināts puslaika pārtraukums, lai pielāgotos šovam. Infantīno sacīja, ka " Coldplay " palīdzēs FIFA izveidot šovu un arī, tā saukto, Taimskvēra pārņemšanu turnīra pēdējā nedēļas nogalē.

"Mēs runājām arī par to, kā FIFA pārņems Taimskvēru Pasaules kausa pēdējā nedēļas nogalē gan bronzas mačā, gan fināla laikā," sacīja Infantīno. "Šīs būs divas neticamas spēles, kurās piedalīsies daži no labākajiem spēlētājiem pasaulē, un nav labāka veida, kā to nosvinēt vēsturiskajā Taimskvērā Ņujorkā."