"Tiekamies tunelī," vēl pirms pāris gadiem bija vairāk nekā vārdi, kas cīņas karstumā izkliegti pretiniekam futbola laukumā. Mūsdienās stadiona tuneļi vairs nav futbola agresijas mājoklis. Moderno stadionu plašums ļauj izvairīties no spēlētāju grūstīšanās pirms spēles sākuma, mazinot spriedzi, taču daudzi futbolisti atzīst, ka tieši pastaiga pa tuneli no ģerbtuvēm līdz spēles laukumam ir kā psiholoģisks pārbaudījums, kas var ietekmēt mača rezultātu, vēsta "The Athletic".