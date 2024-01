Latvijas futbola virslīgas klubi aizvadītajos pāris gados spējuši piesaistīt mūsu platuma grādiem augsta līmeņa leģionārus, taču, neraugoties uz to, divas sezonas pēc kārtas talantīgi latvieši kļuva par rezultatīvākajiem spēlētājiem. Ja Raimonds Krollis pēc teicamās 2022. gada sezonas " Valmiera " komandā devās leģionāra gaitās uz Itāliju, tad pērnās sezonas "bombardieris" Marko Regža gatavojas otrajai sezonai " Riga " rindās. "Palikt Rīgā nav slikts variants, jo varēšu ar komandu censties izdarīt to, ko neizdarījām pagājušajā sezonā," viņš sacīja.

Pagaidām gaida

Ir tādas miksētas sajūtas. Ja būtu izcīnīts Latvijas čempionu tituls, būtu daudz patīkamāk, bet jānovērtē arī individuālās balvas. Ne vienmēr izdodas tādas izcīnīt, tāpēc ir patīkami, ka no pagājušās sezonas sanāca kaut ko tomēr izspiest. Nedrīkst aizmirst, ka mēs arī izcīnījām Latvijas kausu, un tas arī nebija viegls ceļš. Tā kaut ko sasniedzām, kaut ko palaidām garām, bet no tā visa varējām mācīties.

Jāpierāda sevi jaunajam trenerim



Tā varētu teikt, jā. Viņš man deva to uzticību, kādu nebiju saņēmis iepriekš. Mēs labi sapratāmies. Es uzreiz no viņa sapratu, ko no manis prasa, un man izdevās to izpildīt uz laukuma.