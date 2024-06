Tomēr sarunā ar Jansonu runājam tikai par hokeju, jo šonedēļ gaidāmas LHF prezidenta vēlēšanas. Lai gan teorētiski Kalvītis nedrīkstētu kandidēt uz trešo termiņu, nesen veiktās statūtu izmaiņas to pieļauj. Bet Jansons, kurš ar smalku plānu uz LHF atveda Kalvīti, negrib to pieļaut un neslēpj, ka meklē variantus, kas varētu turpmāk vadīt LHF.

"Tā kā IIHF uztur joprojām tā saucamos federāciju subkontus turpat Šveicē, skaidrs, ka Lipmans slēpa naudu no Latvijas īstā hokeja. Ja paprasītu, vai Daugaviņš zina, cik par viņu NHL samaksāja IIHF un IIHF pārskaitīja LHF, tad viņš nemaz nezinātu. Tas bija sens darījums par lielu summu," uzskata Jansons. Viņš kā piemērus min arī vārtsargu Arturu Šilovu un aizsargu Uvi Balinski, kuri abi nāk no Ventspils. "Lipmans savulaik teica, ka viņš ir hokejs. Ja tas ir hokejs Lipmana izpratnē, tad līdz klubiem nauda nenonāca. Kalvītim šis jautājums ir diezgan neērts, jo no tā aiziet prom nevar. Šilovs un Balinskis nāk no Ventspils. Un tur Ventspilī arī sēž tāds pats "kalvītis", kurš māk apskatīties uz vēsturi un pateikt – klausieties, Ventspils dome ieguldījusi hokejā varbūt pāri 10 miljoniem, tad vismaz kādu kapeiku atpakaļ nāktos saņemt? Kalvītis diez vai ir ieguldījis 10 miljonus hokejā."