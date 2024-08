Latvijas hokeja vārtsarga Elvja Merzļikina laiks Nacionālās hokeja līgas (NHL) klubā Kolumbusas "Blue Jackets" rezultātu ziņā bijis pieticīgs. Kopš viņš pārstāv šo komandu, tā izslēgšanas spēlēs piedalījusies tikai vienu reizi, bet klubs kopumā darbojies bez skaidras ilgtermiņa vīzijas. Savulaik "Blue Jackets" vadība, mēģinot uzlabot situāciju, prasījusi pieredzējušo spēlētāju viedokli, un viņi ieteikuši atbrīvoties no diviem spēlētājiem – Merzļikina un Patrika Laines, raidierakstā "Bishop and Friends" stāsta "The Athletic" apskatnieks Ārons Porclains.