Merzļikins no malas noraudzījās trīs no iepriekšējām četrām "Blue Jackets" spēlēm. Tas tika pamatots ar nepārliecinošo latvieša sniegumu un nogurumu, jo viņš sezonas ievadā piedalījies lielākajā daļā maču. Šajās trīs cīņās Kolumbusas vārtu drošība tika uzticēta 23 gadus vecajam Grīvsam, kurš kopumā atstājis labu iespaidu. Kā sarunā ar "The Athletic" norādīja "Blue Jackets" ģenerālmenedžeris Dons Vadels, kanādieša nosūtīšana uz fārmklubu Amerikas Hokeja līgā (AHL) neesot saistīta ar viņa sniegumu, bet gan spēlētāju sastāva administrēšanu.