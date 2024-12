"Biju noguris no nepārtrauktas zaudēšanas un padošanās, kā arī no tā, ka jau decembrī varēju sākt domāt par nākamo sezonu. Es tāds neesmu. Man kā hokejistam tas bija sarūgtinoši, jo centos uzvarēt, kamēr citi cilvēki tādi nebija. Kolumbusā daži ir pārāk apmierināti un komfortabli iekārtojušies. Sapratu, ka šī vieta man vairs neder. Savukārt Monreālā nav nozīmes – uzvari vai zaudē –, taču mēs vienmēr no sevis atdodam visu," akcentē Laine, norādot – Kolumbusā tā neesot bijis.