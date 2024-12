"Pirms šīs spēles mēs bijām "no name" komanda. Viņu apskatnieki nezināja, kur meklēt statistiku par līgām, kurās jūs spēlējat. Viņi zina tikai par NHL draftā pirmajā kārtā izvēlētajiem hokejistiem. Zemāk viņi nezina. Šī ir labākā skatuve, kur sevi pārdot. Par jums tagad runā visa hokeja pasaule, bet rīt mums nākamā spēlē. Mēs ilgi gatavojāmies, bet mums nav laika atslābt. Mēs rakstām vēsturi, un es ar katru no jums lepojos. Ar katru!" savā uzrunā teica Ābols.