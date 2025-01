Latvijas U-20 hokeja izlase ceturtdien Otavā "TD Place" arēnā pasaules junioru čempionāta ceturtdaļfinālā galotnē darīja visu, lai izlīdzinātu rezultātu, taču ar rezultātu 2:3 piekāpās vienaudžiem no Zviedrijas.

Ar septīto metienu pa Latvijas izlases vārtsarga Linarda Feldberga sargātajiem vārtiem zviedri pēc spēlētām astoņām ar pusi minūtēm pretuzbrukumā atklāja rezultātu. No kreisā iemetiena apļa ripu vārtu tālajā stūrī raidīja Zebs Forsfjells - 1:0.

82 sekundes vēlāk pēc uzvarēta iemetiena Latvijas izlases zonā ripu vārtos no zonas centra raidīja Antons Vālbergs, trāpot ripu starp Feldberga kājsargu un cimdu, - 2:0.

24.minūtē par pretinieka turēšanu tika noraidīts Antons Macijevskis, un zviedriem bija nepieciešamas 34 sekundes, lai realizētu vairākumu. Viktora Eklunda metienu Feldbergs atvairīja, taču tā atlēca uz nūjas pa kreisi no vārtiem stāvošajam Dāvidam Edstromam, kurš to raidīja vārtos - 3:0.

31.minūtē ar otro metienu trešdaļā pēc uzvarēta iemetiena zviedru zonā Latvija panāca 1:3. Pēc Sieradzka piespēles no laukuma kreisā stūra vārtus guva Ēriks Mateiko, gūstot savus ceturtos vārtus piecās turnīra spēlēs. Viņa no zonas centra raidītā ripa trāpīja pa Telina kājsargu un pārkūleņoja tam pāri, pēc atsitiena no vārtu kreisā staba ielidojot vārtos.