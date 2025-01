Video: Balinskis ar māņkustībām un viltīgu metienu gūst vārtus NHL mačā

Latviešu aizsargs mača 45. minūtē ar metienu no distances panāca beigu rezultātu 5:2.

Kopumā Balinskis laukumā bija 16 minūtes un 39 sekundes, no kurām minūti un 59 sekundes spēlēja vairākumā. Latviešu aizsarga kontā viens metiens pa vārtiem un pozitīvs lietderības koeficients +2. Savā otrajā NHL sezonā Balinskis laukumā devies 45 spēlēs, kurās guvis trīs vārtus, atdevis desmit rezultatīvas piespēles, nopelnījis 17 soda minūtes un lietderības koeficientu -3.

Citā mačā Vankūveras "Canucks " rīcībā atgriezies vārtsargs Artūrs Šilovs , kurš uz rezervistu soliņa vēroja, kā komanda ar 2:3 (0:1, 2:0, 0:2) piekāpjas vienai no līgas vājākajām vienībām Bualo "Sabres".

"Canucks" uzbrucējs Teodors Bļugers uz ledus pavadīja 13:32 minūtes, izpildīja vienu metienu, bloķēja vienu pretinieku raidījumu, uzvarēja pusē no 14 iemetieniem un maču noslēdza ar negatīvu lietderību -1. Vankūveras vārtsargs Tečers Demko atvairīja 23 no 26 metieniem, kamēr cits ripu ķērājs Kevins Lankinens ir saslimis, tādēļ komandai no fārmkluba pievienojies Šilovs.