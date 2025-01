"Es to negaidīju" – maiņas darījums satricina NHL

Trīs komandu maiņas darījumā tika iesaistītas "Avalanche", "Hurricanes" un Čikāgas "Blackhawks". "Hurricanes" no "Avalanche" ieguva Rantanenu, bet no "Blackhawks" – Teiloru Holu. "Avalanche" šajā darījumā ieguva uzbrucējus Martinu Nečasu un Džeku Drūriju, 2025. gada drafta otrās kārtas un 2026. gada drafta ceturtās kārtas izvēles. Savukārt "Blackhawks" ieturēja pusi no Rantanena 9,25 miljonu lielās algas, un par to ieguva šī gaidāmā drafta trešās kārtas izvēli.