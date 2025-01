Pirms sezonas viņus norakstīja... Ar Merzļikinu līdera lomā "Blue Jackets" pielaiko kurpes Pelnrušķītes ballei

Iepriekšējo reizi Kolumbusas "Blue Jackets" hokejisti Stenlija kausa izcīņā spēlēja, kad pasaule vēl tikai centās saprast, kas ir Covid-19. Sekojuši četri mokoši gadi, kuros Kolumbusa bija viena no vājākajām komandām līgā. Pārsteidzoši, bet šosezon situācija ievērojami mainījusies – rezultāti ir tik labi, ka konkurentēm jau var nākties papūlēties, lai noķertu "Blue Jackets". Līdera lomā patlaban iejuties arī latviešu vārtsargs Elvis Merzļikins. Kurš ir mainījies.

Pirms sezonas ietekmīgais sporta medijs "The Athletic" prognozēja, ka Kolumbusa turpinās soļot pa ierasto taciņu un savā divīzijā ceturto reizi pēdo piecu sezonu laikā paliks pēdējā vietā, un līdzīgās domās bija arī citi eksperti. Realitāte izrādījusies citāda – pēdējo 18 maču laikā izcīnītas 12 uzvaras, kas laika nogrieznī kopš 19. decembra ir otrais labākais rādītājs visā līgā! Šajā posmā Kolumbusa izcīnījusi punktus 72,2% spēļu, šobrīd ir viena no "karstākajām" komandām NHL, turklāt arī tās vairākuma realizācija (33,3%) ir otrā labākā čempionātā.

Viena no atslēgām Kolumbusas veiksmes stāstā ir tieši Merzļikina spēle – kopš 19. decembra Latvijas ripu ķērājs 12 spēlēs ir izcīnījis deviņas uzvaras. Viens no "Blue Jackets" līderiem Zaks Verenskis, kurš ar 54 punktiem 50 spēlēs ir trešais rezultatīvākais aizsargs līgā, gandarīts, ka Merzļikins sācis demonstrēt to sniegumu, ar kuru viņš plaši atvēra NHL durvis. "Viņš mums uzvarējis vairākas spēles, kā arī palīdzējis noturēties vairākos mačos. Elvī tagad ir liela pārliecība. Ja godīgi, viņš veicis lielu progresu vairākos aspektos."