Vai Ābols nostiprināsies sastāvā? "Flyers" aizmaina centra uzbrucēju

Kā norāda "The Athletic" žurnālists Kevins Kurcs, tad lēmums par šo maiņas darījumu pieņemts, domājot par nākotni, jo Kuzmenko, visticamāk, nav ilgtermiņa plānos. Šī gada jūlijā viņam noslēgsies līgums par 5,5 miljonu ASV dolāriem sezonā. Pēc līguma neturpināšanas tiks iegūta finansiālā fleksibilitāte.

"Ģenerālmenedžeris Daniels Briērs acīmredzot bija pietiekami daudz redzējis Frostu un Farabī, lai secinātu, ka viņi nav pietiekami spēcīgi un stabili, lai būtu daļa no komandas ilgtermiņā. Ņemot vērā to, ka nevienam no viņiem nav izdevies atrast stabilu lomu pirmajās divās maiņās, Džona Tortorellas vadībā abu spēles stils, iespējams, neder trešajai vai ceturtajai maiņai. Tāpēc ir grūti iebilst Briēra lēmumam," raksta Kurcs.