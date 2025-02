Kārtējais "Canucks" pamatvārtsarga savainojums varētu būt nopietnāks nekā iepriekš šķitis

Saistībā ar Četru nāciju turnīru NHL pašlaik ir iestājies pārtraukums, un "Canucks" savu nākamo maču aizvadīs vien naktī uz 23. februāri viesos pret Vegasas "Golden Knights" hokejistiem. "Nedomāju, ka trauma ir nopietna, taču nevaru apgalvot, ka Demko būs gatavs spēlēt, kad noslēgsies pārtraukums," podkāstā "The Donnie and Dhali" norādīja "Canucks" apskatnieks Riks Dalivals. "Ne no viena neesmu dzirdējis ne pušplēsta vārda [par Demko stāvokli]."