Pagaidu atvadas no Zvaigžņu spēles – NHL uzsāks četru hokeja lielvalstu izlašu turnīru

"4 Nations Face Off" turnīrs iezīmē NHL atgiešanos pie līgas labāko spēlētāju starptautiska turnīra. Katru no komandām pārstāvēs no 13 uzbrucēji, septiņi aizsargi un trīs vārtsargi, kuri atlasīti no NHL klubiem. Izvēloties ASV, Kanādu, Somiju un Zviedriju, NHL nodrošina, ka turnīrā piedalās lielākais iespējamais hokeja zvaigžņu skaits.