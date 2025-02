Izskan informācija par Latvijas hokejistu sadarbību ar Krievijas aģentūru; pieredzējis izlases spēlētājs to noliedz

Aizvadītajā nedēļas nogalē Latvijas Televīzijas (LTV) sižetā izskanēja informācija par to, ka nepilniem četrdesmit Latvijas hokejistiem kā to pārstāvošās aģentūras bija norādītas krievu "Winners Agency" un "KeySport", bet pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā veiktie grozījumi Sporta likumā aizliedz sadarboties ar aģentiem no agresorvalstīm. Pieredzējušais Latvijas izlases aizsargs Ralfs Freibergs izskanējušos pārmetumu noraida un atzina, ka bija nokaunējies, redzot šādu sižetu.