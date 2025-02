"Mēs esam izmisusi komanda..." – "Canucks" sabrukums mačā pret "Ducks" nav saistīts ar Šilovu

Jau vēstīts, ka "Canucks" ar Artūru Šilovu vārtos un uzbrucēju Teodoru Bļugeru ierindā ar rezultātu 2:5 zaudēja "Ducks". Šilovs šajā mačā atvairīja 20 no 24 pretinieku metieniem, piedzīvojot jau kārtējo zaudējumu šajā sezonā. Šilovs mačā pret "Ducks" pirmajā trešdaļā laukumā izskatījās pārliecinoši, neraugoties uz to, ka Anaheimas hokejisti atrada caurumus "Canucks" aizsardzībā. Tomēr, lai noturētos spēlē, otrajā trešdaļā "Canucks" vajadzēja arī vienu vai divus ripas atvairījumus no vārtsarga. Taču tas nenotika.