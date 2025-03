Kolumbusas "Blue Jackets" – patlaban iedvesmojošākais stāsts NHL, ja ne sportā vispār

Patiesībā, Kolumbusas "Blue Jackets" to pat varētu paveikt – iekļūt Stenlija kausa izcīņā. Komanda ar latviešu vārtsargu Elvi Merzļikinu kā vienu no atdzimšanas stūrakmeņiem, daudzuprāt, šosezon kļuvusi par vienu no iedvesmojošākajiem stāstiem Nacionālajā hokeja līgā (NHL). Iespējams, pat visā Ziemeļamerikas sportā.