Pagājušajā sestdienā, 25. oktobrī, 29 gadu vecumā traģiskā nāvē gāja bojā Anglijas augstākās līgas (EIHL) Notingemas "Panthers" uzbrucējs Ādams Džonsons, kuram spēles laikā ar slidu tika pārgriezts kakls. Lai gan hokeja mači reti ir beigušies ar hokejista nāvi, šī nav pirmā reize, kad spēlē tiek gūta letāla trauma, kas rosina diskusiju par šī sporta veida riskiem un, kā no tiem pasargāt spēlētājus.

Sportošanai un komandu sportam ir daudz pozitīvu aspektu, tostarp fiziskās aktivitātes un sociālie ieguvumi no dalības komandā, bet ir arī riski. Sports iet roku rokā ar risku gūt nopietnu traumu, tāpēc ir svarīgi atpazīt šos riskus un mudināt sporta nozari pārvaldošās institūcijas domāt par to, kā sportistus no tām pasargāt, BBC norādījusi Nikola Čimera, Ontario Brokas universitātes kinezioloģijas [mācības par gribai pakļauto muskuļu kustībām] asociētā profesore.