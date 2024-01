Vankūveras "Canucks" aizvada satriecošu sezonu - tā tikai par vienu punktu atpaliek no Nacionālās hokeja līgas (NHL) līderes un tai ir labākā vārtu attiecība visā turnīrā. Viena no panākumu galvenajām atslēgām ir tieši latviešu uzbrucējs. "Teodors Bļugers ir iemesls, kāpēc Vankūverai ir viena no labākajām, ja ne pati labākā trešā maiņa visā līgā."