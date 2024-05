Notikumi ar to nebeidzās, jo notiekošo filmējošajam vīrietim telefons tiek izsists no rokām un tas nolido uz zemes. Netālu esošā sieviete paņem šo telefonu un nevēlas atdot īpašniekam, kurš mirkli vēlāk saņem sitienu pa seju no cita vīrieša. Video redzams, ka notiekošajā iesaistās arī treneri un turnīra rīkotāji, bet viens no treneriem saņem skaļus pārmetumus no kādas sievietes. Pēc nelielas pauzes abi kautiņā iesaistītie vīrieši atstāj sporta zāli, bet spēle turpinās.