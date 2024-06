Brauns par "Celtics" spēlētāju kļuva 2016. gadā, kad klubs viņu NBA draftā izvēlējās ar trešo numuru. Gadu vēlāk ar to pašu trešo numuru Bostona draftēja Teitumu. Pēc apbružāšanās basketbola Mekā abi spēlētāji apliecināja, ka ar savām prasmēm ir spējīgi NBA komandu vest pretī panākumiem, tomēr bija jautājums par to, vai viņi var veiksmīgi eksistēt vienas komandas sastāvā. Arvien biežāk izskanēja runas par to, ka viens "Celtics" vadībai būtu jāaizmaina. Galvenais arguments – viņi esot pārāk līdzīga stila basketbolisti, kuri viens otru nepapildina. Abi dzirdēja šīs runas, līdz vienubrīd sāka to apspriest arī savā starpā...