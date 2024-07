Latvijas basketbolisti otrdien "Arēnā Rīgā" nepilnu deviņu tūkstošu skatītāju priekšā olimpiskā kvalifikācijas turnīra ievadā ar rezultātu 83:55 sagrāva Gruziju. Par šī mača vērtīgāko spēlētāju tika atzīts tieši Mejeris, kurš spēli sāka komandas pamatsastāvā un laukumā pavadīja 27:40 minūtes, kas bija lielākais spēles laiks komandā. Viņš šajā laikā guva 11 punktus, trāpot četrus no četriem divpunktu metieniem un vienīgo izmesto tālmetienu. Uzbrucējs arī izcīnīja septiņas atlēkušās bumbas, no kurām trīs uzbrukumā, izdarīja četras piespēles un pārtvēra vienu bumba. Mejeris nopelnīja 21 efektivitātes koeficienta punktu un spēli noslēdza ar iespaidīgu +/- rādītāju +27. Izšķirošo izrāvienu Latvijas izlase veica otrajā ceturtdaļā, un Mejeris bija svarīga daļa no tā. Viņš pirmajā puslaikā guva septiņus punktus un sasniedza +/- rādītāju +22.