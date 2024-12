Norvēģijas šahists Mangnuss Kārlsens, kurš piektdien Ņujorkā pasaules čempionāta ātrajā šahā tika sodīts par apģērba koda pārkāpumu un vēlāk izstājās no meistarsacīkstēm, tomēr turpinās turnīru.

Kārlsens atteicās to darīt un vēlāk tika diskvalificēts no devītās partijas . Pēcāk sekoja šahista atteikšanās aizvadīt arī pārējos mačus.

Tomēr svētdien interneta šaha platformā "Take Take Take" norvēģis paziņoja, ka sacensības turpinās.