Sācies Jaunais gads, un Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) fani jau var gādāt sev popkornu – līdz 6. februārim, kad maiņas darījumiem šosezon liks punktu, atlikušas vairs tikai dažas nedēļas. Karstākais kartupelis silstošajā krāsnī šobrīd ir Džimijs Batlers – viņš spēlē "šahu" ar Maiami "Heat" organizāciju, no kuras vēlas tikt prom. "Gribu atgūt prieku no basketbola spēlēšanas. Šeit es to nevaru izdarīt." Taču kluba vadības nostāja ir nelokāma, turklāt nupat nākusi klajā ar lēmumu, kas basketbolistam jūtami iesitis pa kabatu...