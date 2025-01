Pirmajā ceturtdaļā Bostona trāpīja tikai vienu no 11 tālmetieniem, kas palīdzēja Ņūorleānai iegūt 11 punktu pārsvaru. Kopumā visā spēlē "Celtics" realizēja 13 no 44 trīspunktu metieniem un realizēja 43,6% metienu no spēles. Septiņas sekundes līdz mača beigām Deriks Vaits nespēja piecu sekunžu laikā ievadīt bumbu spēlē, tādējādi viesi ieguva iespēju izraut uzvaru, taču Sīdžeja Makkoluma uzbrukums bija nesekmīgs.