"Nav iespējams, ka nesāksim spēlēt labāk" – "Celtics" pēdējā laika sniegums Porziņģi nesatrauc

"Mēs bijām tālu no perfekta snieguma. Spēles beigas bija nedaudz dīvainas, aizmetām garām soda metienus, taču es priecājos, ka mēs spējām smagā cīņā izcīnīt uzvaru. Mēs esam piedzīvojuši nepatīkamus zaudējumus, tāpēc mēs daudz iegūstam no šāda veida panākumiem. Daudzos spēles aspektos mums neveicās – bumba izgriezās no groza stīpas, netrāpījām metienus no groza apakšas, tāpēc šāda uzvara bija lieliska," sarunā ar ASV medijiem skaidroja Porziņģis.