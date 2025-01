Lomas ir mainījušās... Vai "jāspridzina" Goldensteitas "Warriors"?

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) septiņkārtējā čempione Goldensteitas "Warriors" saskārusies ar zaudējumu sērijām, vieta turnīra tabulā neko labu nesola un arī nākotne drīzāk kaisīta ērkšķiem, ne rozēm. Nupat kādreiz NBA laukumos dominējusī komanda dabūja smagi trūkties no Kristapa Porziņģa un čempiones Bostonas "Celtics", kas apskatniekus mudina uzdot jautājumu – vai "Zelta štata" klubam jāatdzimst no jauna un jāatvadās no savām lielākajām zvaigznēm?