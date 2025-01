"Celtics" bez Porziņģa viesos pieveic "Clippers"

NBA regulārā čempionāta spēlē šorīt Bostonas " Celtics " bez Kristapa Porziņģa izbraukumā ar 117:113 papildlaikā uzvarēja vienu no Rietumu konferences labākajām komandām Losandželosas " Clippers ".

Bez Porziņģa Bostonai nespēlēja arī pamatsastāva saspēles vadītājs Drū Holidejs, bet "Clippers" rindās no zvaigznēm malā palika Kavi Lenards un Džeimss Hārdens. "Celtics" spēlētāji šajā mačā realizēja 19 no 50 trīspunktu metieniem (38%), kamēr mājinieki trāpīja deviņus no 28 tālmetieniem (32,1%). Par līdzīgo cīņu liecina fakts, ka 16 reizes rezultāts bija neizšķirts, bet 25 reizes mainījās komanda, kas atrodas vadībā.