"Viņš "uzbrūk" savai rehabilitācijai" – vai leģendārais Popovičs atgriezīsies NBA?

Leģendārais Nacionālās basketbola asociācijas (NBA ) treneris Gregs Popovičs turpina atkopties no rudenī piedzīvotā insulta, un vēl nav skaidrības, vai viņš atgriezīsies pie Sanantonio "Spurs " stūres.

"Viss ko varu teikt – Popovičs "uzbrūk" savai rehabilitācijai veidā, kādā tikai viņš to prot. Tādu noturību, kādu viņš parādījis sava trenera karjerā, viņš demonstrē savā atveseļošanās procesā," sarunā ar "The Associated Press" pastāstīja Bafords. "Popoviča stāvoklis uzlabojas."