Porziņģis rezultatīvākais "Celtics" spēlētājs neveiksmīgā spēlē Losandželosā

"Celtics" iedzinējos nonāca jau spēles pirmajā ceturtdaļā, un mača turpinājumā nekādi nespēja veikt savu izrāvienu un deficītu samazināt. Bostonas komanda turpināja ļoti daudz uzbrukt no tālmetienu līnijas, trāpot 14 no 41 trīspunktu metieniem, bet kopumā no spēles "Celtics" trāpīja 38,5% metienu. "Lakers" precizitāte metienos no spēles bija ievērojami augstāka – 47,2%, un mājinieku basketbolisti trāpīja 15 no 35 tālmetieniem.