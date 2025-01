NBA komisārs atbalsta ideju pārejai uz desmit minūšu ceturtdaļām

NBA komisārs Adams Silvers izteicis atbalstu idejai saīsināt spēļu garumu līdz 40 minūtēm, pārejot no 12 minūšu ceturtdaļām uz desmit minūšu ceturtdaļām.

"Tā kā mēs arvien vairāk iekļaujamies globālajā basketbolā, NBA ir vienīgā līga, kurā spēles ilgst 48 minūtes. Un es būtu, es jau esmu desmit minūšu ceturtdaļu piekritējs," sacīja Silvers, piedaloties "The Dan Patrick Show". "Neesmu pārliecināts, ka tādu ir daudz. Atmetot šo izmaiņu nozīmi rekordiem un tamlīdzīgām lietām, es domāju, ka divu stundu formāts vairāk atbilst mūsdienu televīzijas paradumiem."

Iespējams, vairāki vienas spēles un vienas sezonas rekordi tādējādi kļūtu neaizskarami, un vairākas līgas zvaigznes biežāk varētu pavadīt laukumā visu spēli. (Šobrīd NBA līderis šajā rādītājā ir Mikals Bridžs no Ņujorkas "Knicks", kurš ik mačā laukumā pavada 38,4 minūtes.) Ja arī tā nebūtu visa spēle, zvaigžņu spēja nospēlēt lielāku procentuālo daļu no spēles minūtēm varētu ietekmēt to, cik lielu lomu un algu saņem soliņa tālākajā galā sēdošie spēlētāji.